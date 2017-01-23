Вышел тизер «Меча короля Артура» Гая Ричи

Студия Warner Bros. выпустила тизер фильма «Меч короля Артура» режиссера Гая Ричи. Главную роль в картине исполнил Чарли Ханнэм («Багровый пик», «Черный дрозд»).

По сюжету фильма, Артур — уличный боец, который вместе со своей бандой промышляет на улицах Лондиниума. Однажды он находит легендарный меч Эскалибур, и его жизнь резко меняется: Артур присоединяется к движению сопротивления и готовится отомстить тирану Вортигему, убившему его родителей.

Kingdom Warner Bros. Pictures

В июле 2016 года Warner Bros. показала на фестивале Comic-Con еще один трейлер фильма.

King Arthur: Legend of the Sword — Comic-Con Trailer — Official Warner Bros. UK Warner Bros. UK

«Меч короля Артура» выйдет в мае 2017 года.