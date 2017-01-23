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Вышел тизер «Меча короля Артура» Гая Ричи
Студия Warner Bros. выпустила тизер фильма «Меч короля Артура» режиссера Гая Ричи. Главную роль в картине исполнил Чарли Ханнэм («Багровый пик», «Черный дрозд»).
По сюжету фильма, Артур — уличный боец, который вместе со своей бандой промышляет на улицах Лондиниума. Однажды он находит легендарный меч Эскалибур, и его жизнь резко меняется: Артур присоединяется к движению сопротивления и готовится отомстить тирану Вортигему, убившему его родителей.
В июле 2016 года Warner Bros. показала на фестивале Comic-Con еще один трейлер фильма.
«Меч короля Артура» выйдет в мае 2017 года.