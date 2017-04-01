NeuralDornNet: нейросеть, которая предсказывает ваши шансы на свидание с Иваном Дорном

Издание Bird in Flight представило нейросеть NeuralDornNet, которая определяет шансы на свидание с Иваном Дорном.

«Мы попросили Ивана Дорна просмотреть 10567 фотопортретов и оценить по 100-балльной шкале привлекательность людей, которые на них изображены. Затем мы нашли корреляцию этих данных с биометрическими параметрами лиц людей. Так мы смогли с достаточно большой надежностью предсказывать, насколько тот или иной человек понравился бы Ивану», — рассказали создатели нейросети.

«Медуза» проверила, какие шансы у разных людей попасть на свидание с Иваном Дорном.

Редактор «Шапито» Султан не понравился бы музыканту.

И Анджелина Джоли ему тоже не по душе.

Более того, Дорн не пошел бы на свидание даже с самим собой.

А все потому что он женат. И ни с кем не ходит на свидания.