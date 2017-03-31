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Овечкин подкрался к репортерам и построил им рожки. Они ничего не заметили

Meduza
17:29, 31 марта 2017

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин влез в телесюжет, который снимался накануне матча против «Колорадо Эвеланш». Когда штатные комментаторы «Вашингтона» Майк Фогель и Джон Уолтон начали запись репортажа, сзади подкрался Овечкин и построил им рожки. И удалился из кадра.

Вот видео целиком — Овечин появляется на 15-й секунде.

«Вашингтон Кэпиталс» выиграли со счетом 5:3.

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