Овечкин подкрался к репортерам и построил им рожки. Они ничего не заметили

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин влез в телесюжет, который снимался накануне матча против «Колорадо Эвеланш». Когда штатные комментаторы «Вашингтона» Майк Фогель и Джон Уолтон начали запись репортажа, сзади подкрался Овечкин и построил им рожки. И удалился из кадра.

Вот видео целиком — Овечин появляется на 15-й секунде.

Mike Vogel and John Walton with the Two-Man Advantage previewing tonight's game vs. the Avalanche with special guest Alex Ovechkin! #CapsAvs pic.twitter.com/fjCMgAiMTR — Washington Capitals (@Capitals) March 30, 2017

«Вашингтон Кэпиталс» выиграли со счетом 5:3.