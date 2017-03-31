шапито
Овечкин подкрался к репортерам и построил им рожки. Они ничего не заметили
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин влез в телесюжет, который снимался накануне матча против «Колорадо Эвеланш». Когда штатные комментаторы «Вашингтона» Майк Фогель и Джон Уолтон начали запись репортажа, сзади подкрался Овечкин и построил им рожки. И удалился из кадра.
✌️😃✌️ @ovi8 pic.twitter.com/uAkc4gq8Na— Washington Capitals (@Capitals) 30 March 2017
Вот видео целиком — Овечин появляется на 15-й секунде.
Mike Vogel and John Walton with the Two-Man Advantage previewing tonight's game vs. the Avalanche with special guest Alex Ovechkin! #CapsAvs pic.twitter.com/fjCMgAiMTR— Washington Capitals (@Capitals) March 30, 2017
«Вашингтон Кэпиталс» выиграли со счетом 5:3.