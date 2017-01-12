Александр Овечкин набрал больше тысячи очков в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс», в матче с «Питтсбург Пингвинс» забил две шайбы и увеличил свой результат в карьере до 1001 очка за 11,5 лет в НХЛ.

В общей сложности Овечкин сыграл 880 матчей, в которых забил 546 шайб и отдал 455 результативных передач. Только 84 игрока в истории НХЛ, включая Овечкина, смогли набрать более 1000 очков. По количеству забитых шайб он занимает 29-е место в истории лиги и опережает всех россиян, когда-либо выступавших в Северной Америке.

«Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 5:2.