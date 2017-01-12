Александр Овечкин набрал больше тысячи очков в НХЛ

NHL
06:35, 12 января 2017
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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс», в матче с «Питтсбург Пингвинс» забил две шайбы и увеличил свой результат в карьере до 1001 очка за 11,5 лет в НХЛ.

В общей сложности Овечкин сыграл 880 матчей, в которых забил 546 шайб и отдал 455 результативных передач. Только 84 игрока в истории НХЛ, включая Овечкина, смогли набрать более 1000 очков. По количеству забитых шайб он занимает 29-е место в истории лиги и опережает всех россиян, когда-либо выступавших в Северной Америке.

«Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 5:2.

Овечкин — 1000 очков в НХЛ! Ovechkin — 1000th NHL point!
russianhockeyru

«Я вроде как подумал перед игрой: все тут, и будет хорошо набрать 1000-е очко дома. Очень рад, что это случилось. Это большое событие и для команды, и для меня, и для болельщиков», — сказал Овечкин.

NHL
31-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. Он является самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ и одним из на более известных россиян в НХЛ. Овечкин становился обладателем золотых медалей чемпионата мира в составе сборной России, но ни разу не выигрывал кубок Стэнли и золото Олимпиады.

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