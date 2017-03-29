Вокруг шум: «Призрак в доспехах» Скарлетт Йоханссон, роботы-гейши и сравнения с аниме

30 марта на экраны выходит фильм «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон в роли майора-киборга Мотоко Кусанаги, которая может становиться невидимой благодаря термооптическому костюму. Киноадаптация легендарной японской манги вызвала много споров — создателей картины обвинили в «обелении» главной героини. Фанаты манги и ее первых экранизаций тоже критикуют голливудскую версию — им не нравятся заимствования из аниме 1995 года. «Медуза» рассказывает, что происходило вокруг фильма до его премьеры.

Финальный трейлер

27 марта компания Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер «Призрака в доспехах». Из него зрители наконец-то узнают, на что способна майор Мотоко Кусанаги. Также из трейлера становится ясно, что она не единственный киборг в городе.

Призрак в доспехах — Финальный трейлер (HD) Paramount Pictures Россия

Ремикс Стива Аоки

Диджей Стив Аоки записал ремикс на саундтрек из оригинального аниме «Призрак в доспехах», но сопроводил его кадрами из нового фильма. Видимо, ремикс понравился Paramount Pictures, и она использовала его в финальном трейлере «Призрака в доспехах». Пока неизвестно, будет ли он звучать в фильме.

Ghost In The Shell (2017) — Steve Aoki Remix Paramount Pictures

Первые минуты фильма

За неделю до премьеры создатели фильма выложили в открытый доступ первые пять минут картины. В ролик попала сцена с дракой красивых роботов-гейш, а также невероятное падение героини Йоханссон с крыши. Но, увы, все это мы уже видели в трейлерах.

Ghost In The Shell (2017) — Building Jump Extended Paramount Pictures

Роботы-гейши

Бывший соведущий «Разрушителей легенд» и редактор сайта Tested Адам Сэвидж выяснил, как устроены маски роботов-гейш, которые разрабатывала студия Weta. Как рассказал глава студии Ричард Тейлор, прототипом маски стало лицо японской модели Рилы Фукусимы. Внутреннюю часть масок создавали под актеров, играющих роботов. Внутри конструкции даже есть вентилятор — он помогает актеру во время длительных съемок.

По словам Тейлора, некоторые части роботов-гейш изготавливали вручную, а прически распечатали на 3D-принтере.

Adam Savage Behind the Scenes of Ghost in the Shell! Tested

Сравнения с предыдущими экранизациями

Как только появился первый трейлер голливудской экранизации, фанаты «Призрака в доспехах» стали сравнивать его с аниме, снятым Мамору Осии в 1995 году.

Как видно, режиссер нового «Призрака» Руперт Сандерс не стеснялся вдохновляться первой экранизацией и позаимствовал некоторые эпизоды (вплоть до мельчайших деталей), чем вызывал недовольство поклонников аниме.

Ghost in the Shell — Anime vs. Movie Trailer Comparison IGN

Ghost in the Shell (2017) — Trailer Comparison with Anime Matt Valenzuela

Обвинения в «обелении»

Многие пользователи соцсетей сочли, что главную героиню — майора Мотоко Кусанаги — должна играть актриса японского происхождения, а не «белая» Скарлетт Йоханссон.

В начале марта создателей «Призрака в доспехах» начали троллить с помощью их же промосайта I Am Major, который позволяет загрузить свое изображение и оформить его в стиле фильма. Кроме того, сайт просит ответить на вопрос «что делает тебя уникальным?» и вписать ответ на картинку.

Пользователи твиттера загружали фотографии Скарлетт Йоханссон и делали подписи «я не японка» и «я люблю белый феминизм».

The Ghost in the Shell Website https://t.co/eqy8CpndC6 has a meme maker of sorts where anyone could "become Major" so I had some fun.... pic.twitter.com/EadKs04H9a — VzA (@ValerieComplex) March 11, 2017

Также они припомнили и других актеров, замеченных в «обелении».

Сама Йоханссон заявила, что никогда не предполагала, что будет играть человека другой расы. Актриса считает, что разнообразие важно для Голливуда, а играть в франшизе, где главный герой — женщина — редкая возможность.