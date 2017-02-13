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Скарлетт Йоханссон против Кукловода: вышел второй трейлер «Призрака в доспехах»
Студия Paramount Pictures опубликовала второй трейлер «Призрака в доспехах» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
«Призрак в доспехах» — экранизация одноименной манги Масамунэ Сиро, выпущенной в 1991 году.
Йоханссон играет киборга Мотоко Кусанаги, майора Министерства Общественной безопасности. Ей поручено найти хакера Кукловода и ликвидировать его. Кусанаги носит термооптический костюм, делающий ее невидимой.
Также в фильме снялись Майкл Питт, Жюльетт Бинош и Такеши Китано. Режиссер картины — Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»).
В России «Призрак в доспехах» выйдет 30 марта 2017 года.