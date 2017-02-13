Скарлетт Йоханссон против Кукловода: вышел второй трейлер «Призрака в доспехах»

Студия Paramount Pictures опубликовала второй трейлер «Призрака в доспехах» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Призрак в доспехах | Трейлер № 2 | Paramount Pictures Россия Paramount Pictures Россия

«Призрак в доспехах» — экранизация одноименной манги Масамунэ Сиро, выпущенной в 1991 году.

Йоханссон играет киборга Мотоко Кусанаги, майора Министерства Общественной безопасности. Ей поручено найти хакера Кукловода и ликвидировать его. Кусанаги носит термооптический костюм, делающий ее невидимой.

Также в фильме снялись Майкл Питт, Жюльетт Бинош и Такеши Китано. Режиссер картины — Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»).

В России «Призрак в доспехах» выйдет 30 марта 2017 года.