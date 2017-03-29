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Новосибирский университет проиллюстрировал «Дни карьеры» человеком, прыгающим с крыши

Meduza
14:43, 29 марта 2017

Студенты Новосибирского государственного университета обратили внимание на странную брошюру, выпущенную университетом к мероприятию «Дни карьеры — 2017».

На иллюстрации изображен человек, прыгающий с крыши нового корпуса НГУ. Картинка сопровождается слоганом «твой прыжок в будущее».

Пользователи твиттера нашли полную версию иллюстрации. Оказалось, что человек прыгает с крыши к названиям крупных компаний — «Билайну», «Ашану» и другим.

Фото: @InsPoe

«Конечно, нужно признать, что это не самый удачный вариант, но ни о каких суицидальных мотивах не было и речи, это прыжок в будущее, рывок в будущее», — заявили в пресс-службе НГУ.

По словам представителей вуза, прыжок всегда был лейтмотивом «Дней карьеры».

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