Новосибирский университет проиллюстрировал «Дни карьеры» человеком, прыгающим с крыши

Студенты Новосибирского государственного университета обратили внимание на странную брошюру, выпущенную университетом к мероприятию «Дни карьеры — 2017».

На иллюстрации изображен человек, прыгающий с крыши нового корпуса НГУ. Картинка сопровождается слоганом «твой прыжок в будущее».

Ну примерно такой прыжок с крыши я в будущее и совершу, да pic.twitter.com/utOYWsEKPB — Маршмеллоу (@VNazarova) March 28, 2017

Пользователи твиттера нашли полную версию иллюстрации. Оказалось, что человек прыгает с крыши к названиям крупных компаний — «Билайну», «Ашану» и другим.

«Конечно, нужно признать, что это не самый удачный вариант, но ни о каких суицидальных мотивах не было и речи, это прыжок в будущее, рывок в будущее», — заявили в пресс-службе НГУ.

По словам представителей вуза, прыжок всегда был лейтмотивом «Дней карьеры».