«Я не хочу жить»: английская и русская Siri реагируют на эту фразу по-разному

Журналист Ura.ru Иван Шумков сравнил, как виртуальный ассистент на разных языках отвечает на слова пользователя о том, что он не хочет жить. Если англоязычная версия ассистента пытается помочь человеку, то русскоязычная просто принимает это как данность.

Разница между английской и русской Siri Опубликовано Иваном Шумковым 27 марта 2017 г.

Редакция «Медузы» проверила ответы русской Siri: она действительно чаще всего отвечает «Ладно» или «Тогда ладно» на фразу «Я не хочу жить» (и только однажды предложила помощь). Но это, по всей видимости, просто ошибка локализации ответа на конкретный запрос, а не намеренная подстройка менталитета виртуального ассистента. Потому что на другие похожие фразы Siri реагирует как нужно — предлагает помощь.