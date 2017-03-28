Ученые: кошкам нравится общение с людьми больше, чем еда

Ученые из Университета Орегона выяснили, что кошки не такие эгоисты, как мы о них думали: общение с людьми им нравится больше, чем еда.

Авторы исследования взяли для эксперимента 50 кошек — домашних и живущих в приютах. Животных на несколько часов лишили питания, игрушек, запахов и взаимодействия с людьми. Затем ученые предоставили им все четыре стимула и стали наблюдать за тем, что именно кошки выберут.

Результаты исследования показали, что 50% испытуемых предпочли общение с человеком другим факторам. Вторым по популярности вариантом, которые кошки выбрали после изоляции, была еда.