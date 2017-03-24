МИД убрал «голубых» из памятки для выезжающих за рубеж

МИД России внес изменения в рекомендации по поведению для выезжающих за границу россиян. После широкого освещения памятки для «росграждан» в документ внесли единственное изменение: слово «голубых» заменили на словосочетание «представителей сексуальных меньшинств». Предыдущую версию памятки можно посмотреть в архиве.

О сексуальных меньшинствах говорится в заметке про Канаду, «где давно легализованы однополые браки и наблюдается серьезная „зацикленность“ на гендерном равенстве». В МИДе предупреждают, что в крупных мегаполисах страны «есть риск нарваться» на штраф или тюремный срок за шутки про гомосексуалов, так как там сосредоточены места их компактного проживания.