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МИД убрал «голубых» из памятки для выезжающих за рубеж

Консульский департамент МИД России
11:19, 24 марта 2017
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МИД России внес изменения в рекомендации по поведению для выезжающих за границу россиян. После широкого освещения памятки для «росграждан» в документ внесли единственное изменение: слово «голубых» заменили на словосочетание «представителей сексуальных меньшинств». Предыдущую версию памятки можно посмотреть в архиве.

О сексуальных меньшинствах говорится в заметке про Канаду, «где давно легализованы однополые браки и наблюдается серьезная „зацикленность“ на гендерном равенстве». В МИДе предупреждают, что в крупных мегаполисах страны «есть риск нарваться» на штраф или тюремный срок за шутки про гомосексуалов, так как там сосредоточены места их компактного проживания.

На памятку МИДа обратили внимание 23 марта. Объемный документ составлен, по утверждению авторов, для «недопущения нежелательных инцидентов».

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Фото в анонсе: Ольга Липунова / Фотобанк Лори

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Фото в анонсе: Ольга Липунова / Фотобанк Лори

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