«Крупные мегаполисы с компактным проживанием голубых»: инструкция МИДа для «росграждан», направляющихся за рубеж

Журналистка Анна Семида обнаружила, что на сайте консульского департамента министерства иностранных дел опубликована инструкция для «росграждан, направляющихся в зарубежную поездку». В документе описаны правила поведения, которые рекомендуется соблюдать при поездках в разные страны, чтобы избежать «нежелательных инцидентов».

МИД дает общие советы, применимые ко всем государствам; рассказывает о поведении в мусульманских странах; а также подробно описывает, как надо себя вести в отдельных государствах.

Вот, например, что написано про Канаду: «Канада, где давно легализованы однополые браки и наблюдается серьезная „зацикленность“ на гендерном равенстве, — не самое лучшее место для пересказов „сальных мужских“ анекдотов и шуток про „нетрадиционалов“. Помимо общественного порицания, в крупных мегаполисах с компактным проживанием „голубых“ (в частности, Ванкувере, Торонто и Монреале) есть риск нарваться на наказание в форме штрафа и даже срока по серьезной статье „преступление на почве ненависти“».

Рассуждая о Таиланде, МИД отмечает: нельзя дотрагиваться до головы местных жителей. И еще: «Не следует повышать голос на тайцев. Это считается оскорблением. При этом от крика таец никогда не станет действовать лучше, он вообще перестанет что-либо делать для вас, даже если это входит в его должностные обязанности».

При посещении Финляндии, полагают в МИДе, нужно прежде всего сдерживать себя, чтобы не рассмеяться от того, как звучит язык: «Следует учитывать, что в финском есть фамилии, которые по-русски звучат почти непристойно (например, Huitu, Hujala, Hujanen). Реакция на такие фамилии должна быть спокойной».

Во Франции не следует обращать внимания на представителей ЛГБТ-сообщества: «Следует избегать такого поведения в отношении женщин, которое может восприниматься как проявление „сексизма“. Желательно не реагировать на представителей ЛГБТ-сообщества, не адресовать им оскорбительных слов или жестов».

Наконец, подчеркивает МИД, в исламских странах не следует показывать или предлагать в подарок фотографии и видео эротического содержания.

И в любой поездке за рубеж — не критиковать местную кухню «в присутствии местного населения».