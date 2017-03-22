шапито
«Сказано-показано»: Apple очень странно перевела свой сайт на русский язык
Медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун обратил внимание на то, как компания Apple локализировала свой сайт для России.
Например, на странице iPad появляются очень странные слоганы «Компьютер. Более чем. В двух размерах» и «Больше мощи. Больше развлечений. Больше вашего». На английском языке эти слоганы звучат как «Super. Computer. In two sizes» и «More personal. More powerful. More playful» соответственно.
А в разделе, посвященном приложению Clips, оказались совсем непонятные заголовки.
Позже Трабун обнаружил у себя в комментариях сотрудников российского отделения Apple и решил помочь им c переводом слоганов. И это оказалось не так просто!