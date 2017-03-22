Netflix экранизирует мангу «Тетрадь смерти». Вышел первый тизер

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер триллера «Тетрадь смерти» — экранизации одноименной японской манги.

Фильм расскажет о студенте по имени Лайт, который находит тетрадь смерти. С ее помощью можно убивать — достаточно вписать имя человека в тетрадь. Лайт решает вершить правосудие и убивать преступников. Необычными смертями начинает интересоваться Интерпол. Организация нанимает лучшего японского детектива L, чтобы тот нашел Лайта.

Главные роли в картине исполнили Нат Вулф, Уиллем Дефо, Лейкит Стэнфилд и Маргарет Куэлли. Режиссером стал Адам Вингард («Ведьма из Блэр: Новая глава»).

Премьера «Тетради смерти» запланирована на август 2017 года.