Netflix экранизирует мангу «Тетрадь смерти». Вышел первый тизер
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер триллера «Тетрадь смерти» — экранизации одноименной японской манги.
Shall we begin? #DeathNote pic.twitter.com/fEd12Gm32c— Netflix US (@netflix) March 22, 2017
Фильм расскажет о студенте по имени Лайт, который находит тетрадь смерти. С ее помощью можно убивать — достаточно вписать имя человека в тетрадь. Лайт решает вершить правосудие и убивать преступников. Необычными смертями начинает интересоваться Интерпол. Организация нанимает лучшего японского детектива L, чтобы тот нашел Лайта.
Главные роли в картине исполнили Нат Вулф, Уиллем Дефо, Лейкит Стэнфилд и Маргарет Куэлли. Режиссером стал Адам Вингард («Ведьма из Блэр: Новая глава»).
Премьера «Тетради смерти» запланирована на август 2017 года.