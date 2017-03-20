Навального облили зеленкой. Теперь его сравнивают с Халком, Шреком и Фантомасом
В Барнауле утром 20 марта незнакомый мужчина облил зеленкой политика Алексея Навального перед открытием предвыборного штаба.
Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые! pic.twitter.com/3puuPNCuwf— Alexey Navalny (@navalny) March 20, 2017
Сторонники Навального сочли это хорошим поводом, чтобы объявить о своей поддержке политика:
Решили тут @Litvinenko_aa1 поддержать флэшмоб! #зеленыйНавальный #Навальный208 @navalny pic.twitter.com/NiXGfQgyti— Соболь Любовь (@SobolLubov) March 20, 2017
Новосибирский штаб кампанию Шреков поддерживает. #ЗеленыйНавальный pic.twitter.com/I2uqJdYpQK— Сергей Бойко (@_sergey_boyko) March 20, 2017
Алексей, казанский штаб с тобой! Поддерживаем! #ЗеленыйНавальный pic.twitter.com/7mWTAyWUCb— Эльвира Дмитриева (@El_Dmi) March 20, 2017
А пользователи твиттера — чтобы сравнить Навального с Фантомасом, Шреком и Майком Вазовски из «Корпорации монстров».
Бюст Навальному в Москве. pic.twitter.com/4Knj7Wntty— Враг ватника (@YuraYakunin) March 20, 2017
Навальный в Барнауле pic.twitter.com/BSR9liboVT— Захар Май (@ZaxarBorisych) March 20, 2017
#Навальный— Максим Калиниченко (@McKalinichenko) March 20, 2017
Фантомас,Маска, Шрек, Халк и, чёрт побери, — Навальный!😂 pic.twitter.com/Be0BWLuGgR
в ходе делания мемасов Майк Вазовски остался всеми забыт, а хороший мультик и персонаж же. #зеленыйНавальный @navalny pic.twitter.com/lsdDS72be8— Irina (@elixirina) March 20, 2017
Идеальная партия Навального pic.twitter.com/9o6ijWZk18— Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) March 20, 2017
#ЗеленыйНавальный #Навальный208 @navalny #ЗеленаяРеволюция pic.twitter.com/PdJwMbL48b— Aleksey Chernysh (@Black_Aleksey) March 20, 2017
Люди никак не успокоятся - День св.Патрика уже прошел, а они всё отмечают pic.twitter.com/v0kA2gFIW9— Антон Б. (30+) (@antonb_ru) March 20, 2017
@userdie найди Роршаха pic.twitter.com/F9VBCdmB8J— Duran / Дюран (@userdie) March 20, 2017