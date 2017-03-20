Навального облили зеленкой. Теперь его сравнивают с Халком, Шреком и Фантомасом

В Барнауле утром 20 марта незнакомый мужчина облил зеленкой политика Алексея Навального перед открытием предвыборного штаба.

Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые! pic.twitter.com/3puuPNCuwf — Alexey Navalny (@navalny) March 20, 2017

Сторонники Навального сочли это хорошим поводом, чтобы объявить о своей поддержке политика:

А пользователи твиттера — чтобы сравнить Навального с Фантомасом, Шреком и Майком Вазовски из «Корпорации монстров».

Бюст Навальному в Москве. pic.twitter.com/4Knj7Wntty — Враг ватника (@YuraYakunin) March 20, 2017

Навальный в Барнауле pic.twitter.com/BSR9liboVT — Захар Май (@ZaxarBorisych) March 20, 2017

в ходе делания мемасов Майк Вазовски остался всеми забыт, а хороший мультик и персонаж же. #зеленыйНавальный @navalny pic.twitter.com/lsdDS72be8 — Irina (@elixirina) March 20, 2017

Идеальная партия Навального pic.twitter.com/9o6ijWZk18 — Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) March 20, 2017

Люди никак не успокоятся - День св.Патрика уже прошел, а они всё отмечают pic.twitter.com/v0kA2gFIW9 — Антон Б. (30+) (@antonb_ru) March 20, 2017