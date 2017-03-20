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Навального облили зеленкой. Теперь его сравнивают с Халком, Шреком и Фантомасом

Meduza
15:47, 20 марта 2017

В Барнауле утром 20 марта незнакомый мужчина облил зеленкой политика Алексея Навального перед открытием предвыборного штаба.

Сторонники Навального сочли это хорошим поводом, чтобы объявить о своей поддержке политика:

А пользователи твиттера — чтобы сравнить Навального с Фантомасом, Шреком и Майком Вазовски из «Корпорации монстров».

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