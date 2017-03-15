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Японская компания предлагает взять друзей в аренду — чтобы отомстить бывшим
Японская компания Family Romance запустила сервис Real Appear, который позволяет нанять «фальшивых друзей» для совместных фотографий. Через сервис можно заказать одного или нескольких актеров на двухчасовую фотосессию. Услуга стоит 8 тысяч иен (около 4100 рублей).
По словам представителей Family Romance, сервисом будут пользоваться одинокие люди, а также те, кто хочет вызвать зависть у своего бывшего партнера.
Клиенты смогут выбрать актеров из каталога и пригласить их не только на фотосессию, но и на вечеринку или любое другое мероприятие.
Фото в анонсе: Juri Pozzi / Shutterstock.com