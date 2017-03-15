Японская компания Family Romance запустила сервис Real Appear, который позволяет нанять «фальшивых друзей» для совместных фотографий. Через сервис можно заказать одного или нескольких актеров на двухчасовую фотосессию. Услуга стоит 8 тысяч иен (около 4100 рублей).

По словам представителей Family Romance, сервисом будут пользоваться одинокие люди, а также те, кто хочет вызвать зависть у своего бывшего партнера.

Клиенты смогут выбрать актеров из каталога и пригласить их не только на фотосессию, но и на вечеринку или любое другое мероприятие.