101 роза или пена для бритья. Что можно взять в аренду на 10 минут ради селфи?

За несколько дней до 8 марта в соцсетях обнаружили предпринимателей, которые предлагают необычную услугу — аренда большого букета. За то, чтобы можно было 10 минут пофотографироваться со 101 розой, просят тысячу рублей (с доставкой по Москве).

Авторы объявлений сразу объясняли, кому может понадобиться такая услуга: «Хотите, чтобы вас поревновал ваш парень? Позавидовали подруги?» За доплату можно также заказать коробочку от известного бренда или пакет из ЦУМа.

Одни пользователи высмеивали идею аренды букета, а другие — «бизнесмена», у которого набралось аж четыре заказа.

Но самое интересное началось, когда стали появляться альтернативные идеи того, что еще можно взять в аренду на 10 минут и наделать фотографий на зависть окружающим.

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