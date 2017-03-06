101 роза или пена для бритья. Что можно взять в аренду на 10 минут ради селфи?
За несколько дней до 8 марта в соцсетях обнаружили предпринимателей, которые предлагают необычную услугу — аренда большого букета. За то, чтобы можно было 10 минут пофотографироваться со 101 розой, просят тысячу рублей (с доставкой по Москве).
Хотите чтобы вас поревновал ваш парень?😼 Позавидовали подруги?🗣👀⠀ Специально для вас мы привезем шикарный букет из 101 розы🌹🌹🌹⠀ После приезда у вас будет 10 минут, чтобы сделать столько фото и селфи, сколько вы захотите😉⠀ Стоимость аренды цветов 1000₽ с доставкой по Москве! Доставляем цветы 6, 7, 8 и 9 марта🎀⠀ P.S. Добавить к своему букету коробочку Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Guess, Armani, Tiffany&Co + 300₽ 🎁 или пакет ЦУМ + 100₽.
Авторы объявлений сразу объясняли, кому может понадобиться такая услуга: «Хотите, чтобы вас поревновал ваш парень? Позавидовали подруги?» За доплату можно также заказать коробочку от известного бренда или пакет из ЦУМа.
Одни пользователи высмеивали идею аренды букета, а другие — «бизнесмена», у которого набралось аж четыре заказа.
Но самое интересное началось, когда стали появляться альтернативные идеи того, что еще можно взять в аренду на 10 минут и наделать фотографий на зависть окружающим.
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