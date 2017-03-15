Мальчик отправляется в Страну мертвых: вышел первый трейлер мультфильма «Тайна Коко»

Студия Pixar опубликовала первый тизер-трейлер мультфильма «Тайна Коко».

Картина расскажет о 12-летнем мексиканце по имени Мигель. Мальчик хочет стать музыкантом, но тайно - его семья считает музыку проклятьем. Мигель случайно попадает в Страну мертвых, где пытается найти покойного певца Эрнесто де ла Круса, который, как считает главный герой, должен помочь ему.

Coco Official US Teaser Trailer Disney•Pixar

В России премьера мультфильма назначена на 23 ноября 2017 года.