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Мальчик отправляется в Страну мертвых: вышел первый трейлер мультфильма «Тайна Коко»

Meduza
15:34, 15 марта 2017

Студия Pixar опубликовала первый тизер-трейлер мультфильма «Тайна Коко».

Картина расскажет о 12-летнем мексиканце по имени Мигель. Мальчик хочет стать музыкантом, но тайно - его семья считает музыку проклятьем. Мигель случайно попадает в Страну мертвых, где пытается найти покойного певца Эрнесто де ла Круса, который, как считает главный герой, должен помочь ему.

Coco Official US Teaser Trailer
Disney•Pixar

В России премьера мультфильма назначена на 23 ноября 2017 года.

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