В Казахстане на вызов Uber приехал фургон с двумя деревянными стульями

Жительницы Алма-Аты 6 марта вызвали машину через приложение Uber. К девушкам приехал фургон Volkswagen. В салоне автомобиля не было ничего, кроме двух деревянных стульев.

«Это реально калифорнийский стартап?», — написала Дарья Кэтч, опубликовавшая фотографии. По словам девушки, они с подругой вызвали машину в центре города в середине дня.

Ремней безопасности в машине не было, а стулья «скакали» по всему салону. Кэтч уточнила, что водитель Багдат водит «на хардкоре». В качестве доказательства того, что поездка была, Кэтч выложила скриншот из приложения Uber.