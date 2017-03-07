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шапито

Кошка, яблоко и барабанщик: японский маскот добавил дэт-метала детской песенке

Meduza
13:32, 7 марта 2017

В торговом центре где-то в Японии обнаружили персонажа в милом красном костюме, который подыгрывал на барабанах детской песенке. Только он барабанил так, словно вокруг играет дэт-метал (особенно ближе к концу ролика).

Песня, которая звучала в торговом центре, — из популярного аниме Anpanman. А маскота, игравшего на барабанах, зовут Nyango star. Он из города Куроиси и, по легенде, представляет собой гибрид кошки и яблока.

Nyango star очень любит барабанить. В том же торговом центре он красиво позировал с палочками в начале драматичной песни.

Ранее Nyango star записывал каверы (в том числе на Slipknot) и выступал перед публикой.

slipknot ~BEFORE I FORGET~ DrumCover
Nyango Star にゃんごすたー

にゃんご、雑誌Drumsのコンテストに挑戦すっから！ この曲は関係ないけどね☆ﾉｼ

Опубликовано にゃんごすたー nyangostar 27 августа 2016 г.

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