Кошка, яблоко и барабанщик: японский маскот добавил дэт-метала детской песенке

В торговом центре где-то в Японии обнаружили персонажа в милом красном костюме, который подыгрывал на барабанах детской песенке. Только он барабанил так, словно вокруг играет дэт-метал (особенно ближе к концу ролика).

Песня, которая звучала в торговом центре, — из популярного аниме Anpanman. А маскота, игравшего на барабанах, зовут Nyango star. Он из города Куроиси и, по легенде, представляет собой гибрид кошки и яблока.

Nyango star очень любит барабанить. В том же торговом центре он красиво позировал с палочками в начале драматичной песни.

Ранее Nyango star записывал каверы (в том числе на Slipknot) и выступал перед публикой.

slipknot ~BEFORE I FORGET~ DrumCover Nyango Star にゃんごすたー