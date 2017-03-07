Кошка, яблоко и барабанщик: японский маскот добавил дэт-метала детской песенке
В торговом центре где-то в Японии обнаружили персонажа в милом красном костюме, который подыгрывал на барабанах детской песенке. Только он барабанил так, словно вокруг играет дэт-метал (особенно ближе к концу ролика).
Xの紅など激しい曲ばかりではなくて、ここで1曲お子さん向けの曲を…！と始まったアンパンマンのマーチですが、、、— 綺 (@ak1225_062708) 4 марта 2017 г.
段々激しくなっていく2番からの演奏をご覧下さい。 pic.twitter.com/MjL74UAaa2
Песня, которая звучала в торговом центре, — из популярного аниме Anpanman. А маскота, игравшего на барабанах, зовут Nyango star. Он из города Куроиси и, по легенде, представляет собой гибрид кошки и яблока.
Nyango star очень любит барабанить. В том же торговом центре он красиво позировал с палочками в начале драматичной песни.
『ちょｗ体勢つらっｗｗｗ…危なっ…— 綺 (@ak1225_062708) 6 марта 2017 г.
…えっ、、ちょｗｗ待て待て、足、足ーーー！！！！！！！！！！！！！！ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ』
ﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺ…
( ﾟдﾟ)ﾊｯ!
朝なので目が覚める(?)動画を。 pic.twitter.com/niwAicB4dJ
Ранее Nyango star записывал каверы (в том числе на Slipknot) и выступал перед публикой.
ファンシーな見た目から馬鹿みたいなテクニックww pic.twitter.com/hipO4WevMS— タカム〜(о´∀`о) (@toruuuuuko) 15 октября 2016 г.
にゃんご、雑誌Drumsのコンテストに挑戦すっから！ この曲は関係ないけどね☆ﾉｼОпубликовано にゃんごすたー nyangostar 27 августа 2016 г.