Как давать интервью, если ты плохо говоришь по-английски: мастер-класс от японского спортсмена

Японский спортсмен Наоюки Ои прошел в четвертьфинал чемпионата по пулу (американскому бильярду) World Pool Masters Tournament. После матча он дал интервью журналисту на английском языке — и вспомнил, кажется, все слова, которые он знал.

Naoyuki Oi bizarre post-match reaction interview | World Pool Masters 90thMin

«Меня зовут Наоюки Ои. Сегодня я очень удачлив. Поздравляю меня!» — заявил спортсмен журналисту. После этого он спел строчку из вирусного ролика Piko-Taro «Pen-Pineapple-Apple-Pen» и закончил интервью словами «нет проблем».

19 февраля Ои проиграл в четвертьфинале. И снова дал интервью! Судя по всему, японец несильно расстроился.

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Похожее по духу интервью Наоюки Ои давал в 2015 году на кубке мира.