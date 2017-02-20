шапито

Как давать интервью, если ты плохо говоришь по-английски: мастер-класс от японского спортсмена

Meduza
11:27, 20 февраля 2017

Японский спортсмен Наоюки Ои прошел в четвертьфинал чемпионата по пулу (американскому бильярду) World Pool Masters Tournament. После матча он дал интервью журналисту на английском языке — и вспомнил, кажется, все слова, которые он знал.

Naoyuki Oi bizarre post-match reaction interview | World Pool Masters
90thMin

«Меня зовут Наоюки Ои. Сегодня я очень удачлив. Поздравляю меня!» — заявил спортсмен журналисту. После этого он спел строчку из вирусного ролика Piko-Taro «Pen-Pineapple-Apple-Pen» и закончил интервью словами «нет проблем».

19 февраля Ои проиграл в четвертьфинале. И снова дал интервью! Судя по всему, японец несильно расстроился.

MUST SEE! Naoyuki Oi hilarious interview at Dafabet World Pool Masters
Mosconi Cup

Похожее по духу интервью Наоюки Ои давал в 2015 году на кубке мира.

Naoyuki Oi 大井直幸 Hilarious Interview | 2015 World Cup of Pool
genipool14

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