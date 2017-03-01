шапито

Звездный Лорд встречает отца: вышел новый трейлер вторых «Стражей галактики»

Meduza
09:24, 1 марта 2017

На шоу Джимми Киммела показали новый трейлер фильма «Стражи галактики. Часть 2» с Крисом Праттом в главной роли. Ролик получился насыщенным (в нем главные герои много дерутся и летают), а в самом конце зрителей — и Звездного Лорда — поджидает неожиданная встреча. Он увидится со своим отцом (его играет Курт Рассел).

NEW Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer — WORLD PREMIERE
Jimmy Kimmel Live

Премьера новых «Стражей галактики» запланирована на май 2017 года. Фильм снял Джеймс Ганн, режиссер первой части фильма.

«Стражей галактики» много не бывает

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться