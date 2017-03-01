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Звездный Лорд встречает отца: вышел новый трейлер вторых «Стражей галактики»
На шоу Джимми Киммела показали новый трейлер фильма «Стражи галактики. Часть 2» с Крисом Праттом в главной роли. Ролик получился насыщенным (в нем главные герои много дерутся и летают), а в самом конце зрителей — и Звездного Лорда — поджидает неожиданная встреча. Он увидится со своим отцом (его играет Курт Рассел).
Премьера новых «Стражей галактики» запланирована на май 2017 года. Фильм снял Джеймс Ганн, режиссер первой части фильма.