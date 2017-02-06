Золотая женщина и малыш Грут: трейлер вторых «Стражей Галактики»

Marvel выпустила новый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 2». В нем появляется Аиша — супергероиня с золотой кожей. А малыш Грут говорит: «Добро пожаловать в звезданутые Стражи Галактики» (звучало это так: «Я есть Грут»).

«Стражи Галактики. Часть 2» — эксклюзивное видео MARVEL Россия

Вторые «Стражи Галактики» выйдут в мае 2017 года. Режиссером картины стал Джеймс Ганн, он же снимал первую часть. В главных ролях снялись Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и Брэдли Купер. Грута, как и прежде, озвучивает Вин Дизель.