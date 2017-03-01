На этой фотографии нет красного цвета. Но вы его определенно увидите

Профессор психологии университета Ритсумейкан (Киото) Акиёси Китаока опубликовал оптическую иллюзию с клубникой. Для наблюдателя клубника, как и положено, кажется красной. Но на самом деле на фотографии нет красных пикселей.

This picture has NO red pixels. Great demo of color constancy (ht Akiyoshi Kitaoka) pic.twitter.com/pZHvbB6QHE — Matt Lieberman (@social_brains) February 27, 2017

Для тех, кто не верит, вот доказательство: в правой части показаны самые «красные» цвета на изображении.

@social_brains I isolated a few of the colors that appear most "red" in the strawberries and put them on the white background to the right. pic.twitter.com/GJJ9PJqNxt — Carson Mell (@carsonmell) February 28, 2017

Фотография с клубникой появилась ровно через два года после платья, которое одним людям казалось бело-золотым, а другим — черно-синим. В основе таких иллюзий лежит одно и то же свойство мозга.

Дело в том, что условия освещения сильно искажают цветовую гамму объекта, на который мы смотрим. Однако наш мозг научился «компенсировать» эти искажения, поэтому мы видим клубнику красной при любых условиях. Это же происходит на фотографии Китаоки — мозг «скорректировал» цвета, убрав голубые оттенки.

По фотографии с платьем не было понятно, при каком освещении она была сделана, поэтому разные люди «корректировали» цвета по-разному. В случае с клубникой нам сильно помогает ее наличие в кадре — мы знаем, что клубника красная.