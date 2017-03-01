МИД РФ объявил фейковой заметку NYT о разделе с фейковыми новостями на сайте МИДа

На сайте МИД РФ 22 февраля открылся раздел «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России». По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, в этом разделе будут публиковаться опровержения новостей западных СМИ, содержащих недостоверную информацию о России.

Первые публикации выглядели не так, как ожидалось: это были просто скриншоты новостей с большим красным штампом «FAKE» поверх. В числе прочих, такую печать получила публикация The New York Times о размещении Россией ракетных комплексов в нарушение договоренностей с США.

Через несколько часов после открытия раздела газета опубликовала статью о нем. В заметке отмечалось, что МИД РФ объявляет публикации фейковыми, не приводя при этом никаких доказательств.

С 27 февраля МИД изменил стратегию и начал публиковать не только скриншоты с печатью «FAKE», но и комментарии, которые объясняют позицию министерства. 1 марта такой комментарий вышел по поводу статьи NYT о разделе с фейковыми новостями.

Фото: МИД России

Министерство объявило недостоверными утверждения о том, что Россия «объявляет фейковыми любые статьи, которые ей не по нраву», а МИД «создает альтернативные реальности».

«Эта статья также пополняет ряды нашей новой рубрики по двум причинам. Во-первых, позиция российской стороны намеренно искажена. Во-вторых, отсутствует не только объективный анализ аналогичных российскому проектов евроатлантических структур, но даже их упоминание», — говорится в сообщении МИДа.