Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 февраля пообещала открыть на сайте ведомства раздел с разоблачением фейковых новостей. В разделе, по словам Захаровой, будут собираться недостоверные сообщения ведущих западных СМИ и официальных представителей разных стран.

Представитель МИДа подчеркнула, что фейковые новости будут разоблачаться с помощью ссылок на первоисточники и достоверные данные. 22 февраля соответствующий раздел на сайте министерства открыли. И в нем все совсем не так, как обещала Захарова.

На момент написания заметки в разделе «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России» опубликовано четыре материала. Каждый из них состоит из скриншота сайта СМИ с тем или иным сообщением, поверх которого нарисован большой красный штамп «FAKE».

Фото: МИД РФ

Под скриншотами написано: «В этом материале распространяются данные, не соответствующие действительности». При этом никаких аргументов против того, что сказано в заметках, МИД не приводит.

Фото: МИД РФ

На сайте министерства также есть раздел «Опровержения», но он не обновлялся с октября 2016 года.