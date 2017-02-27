Первый канал показал рекламные ролики нового «Прожекторперисхилтона». Пока не смешно

В начале февраля 2017 года появились намеки на возвращение юмористического шоу «Прожекторперисхилтон», и мы сходу вспомнили, за что любили эту передачу. Теперь Первый канал показал четыре рекламных ролика программы, и они не смешные.

В каждом из роликов ведущие рассказывают о своих проблемах. Ивану Урганту не нравится, что его мало на телевидении.

Прожекторперисхилтон — Ваня FaulerNicholas

Александр Цекало мнит себя королем юмора.

Прожекторперисхилтон — Саша FaulerNicholas

Сергей Светлаков прирос к стулу.

Прожекторперисхилтон — Серёжа FaulerNicholas

А Гарик Мартиросян жалуется, что в его клубе нет новостей.

Прожекторперисхилтон — Гарик FaulerNicholas

Первый выпуск нового «Прожектора» со старыми ведущими покажут 4 марта в 23:00 по Москве.