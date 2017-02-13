«Прожекторперисхилтон» возвращается? За что мы любим шоу Урганта, Мартиросяна, Цекало и Светлакова
В шоу «Вечерний Ургант» 10 февраля намекнули на возвращение шоу «Прожекторперисхилтон», которое выходило на Первом канале с 2008-го по 2012 годы. К Урганту в гримерку заглянул Гарик Мартиросян, который рассказал, что он получил согласие от всех соведущих их шоу — кроме самого Урганта.
Ургант пока не согласился на воссоединение, но «Комсомольская правда» нашла еще четыре намека на то, что шоу вернется. Например, четверка ведущих с 2016 года гастролирует с двухчасовым спектаклем «Прожекторперисхилтон», а Александр Цекало рассказал, что готовит секретный телепроект.
«Медуза» вспомнила несколько эпизодов из оригинальной программы, которые показывают, за что мы любили «Прожекторперисхилтон».
Хью Джекман поет «Satisfaction»
Никита Михалков падает со стула
Сергей Жуков поет «Он тебя целует»
Шутки над православием (тогда еще было можно)
Издевательства над Цекало
Фото в анонсе: Good JollyRoger / YouTube