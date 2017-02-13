«Прожекторперисхилтон» возвращается? За что мы любим шоу Урганта, Мартиросяна, Цекало и Светлакова

В шоу «Вечерний Ургант» 10 февраля намекнули на возвращение шоу «Прожекторперисхилтон», которое выходило на Первом канале с 2008-го по 2012 годы. К Урганту в гримерку заглянул Гарик Мартиросян, который рассказал, что он получил согласие от всех соведущих их шоу — кроме самого Урганта.

Вечерний Ургант. Пролог — Гарик Мартиросян. (10.02.2017) Вечерний Ургант

Ургант пока не согласился на воссоединение, но «Комсомольская правда» нашла еще четыре намека на то, что шоу вернется. Например, четверка ведущих с 2016 года гастролирует с двухчасовым спектаклем «Прожекторперисхилтон», а Александр Цекало рассказал, что готовит секретный телепроект.

«Медуза» вспомнила несколько эпизодов из оригинальной программы, которые показывают, за что мы любили «Прожекторперисхилтон».

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