«Хочу, чтобы Жандос меня всегда уважал». Жители Казахстана загадывают желания на деньгах
Жители Казахстана начали загадывать желания и записывать их на банкнотах. Судя по опубликованным фотографиям, они хотят выйти замуж, родить ребенка, а кто-то хочет, чтобы Жандос ее уважал.
Как объяснила одна из участниц игры изданию Nur.kz, чтобы желание исполнилось, нужно собрать семь банкнот в 200 тенге, серийный номер которых оканчивается на семь. На одной из банкнот нужно написать свое желание, а остальные раздать.
Есть и другая версия игры: «Нужно собрать семь купюр номиналом в 200 тенге — оставить себе одну с тремя семерками на конце, а остальные шесть раздать. Счастливую купюру надо положить в кошелек и не отдавать — три семерки принесут финансовую удачу».
Судя по тому, что часть банкнот оказалась в обороте, либо есть еще один вариант (при котором билет с желанием нужно отдать), либо часть желаний уже исполнилось.
Предприимчивые жители Казахстана после того, как купюр с надписями стало больше, стали предлагать на деньгах работу.
«Работаю на кассе. В день читаю по несколько желаний. Бывает, что даже взрослые мужчины с утра приходят к нам после инкассации и просят обменять им двухсотки именно с цифрой семь в конце», — делится кассир Галия Омарова.