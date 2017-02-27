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«Хочу, чтобы Жандос меня всегда уважал». Жители Казахстана загадывают желания на деньгах

Nur.kz
09:45, 27 февраля 2017

Жители Казахстана начали загадывать желания и записывать их на банкнотах. Судя по опубликованным фотографиям, они хотят выйти замуж, родить ребенка, а кто-то хочет, чтобы Жандос ее уважал.

Отмечайте Жандосов)) #жестькз

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Как объяснила одна из участниц игры изданию Nur.kz, чтобы желание исполнилось, нужно собрать семь банкнот в 200 тенге, серийный номер которых оканчивается на семь. На одной из банкнот нужно написать свое желание, а остальные раздать.

Есть и другая версия игры: «Нужно собрать семь купюр номиналом в 200 тенге — оставить себе одну с тремя семерками на конце, а остальные шесть раздать. Счастливую купюру надо положить в кошелек и не отдавать — три семерки принесут финансовую удачу».

Судя по тому, что часть банкнот оказалась в обороте, либо есть еще один вариант (при котором билет с желанием нужно отдать), либо часть желаний уже исполнилось.

Почему именно 200 тенге?)) Люди пишут свои желания, это странно #жестькз

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То чувство, когда боишься засидеться в девках) #жестькз

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Предприимчивые жители Казахстана после того, как купюр с надписями стало больше, стали предлагать на деньгах работу.

Коммерция на купюрах? #жестькз

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«Работаю на кассе. В день читаю по несколько желаний. Бывает, что даже взрослые мужчины с утра приходят к нам после инкассации и просят обменять им двухсотки именно с цифрой семь в конце», — делится кассир Галия Омарова.

Nur.kz
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