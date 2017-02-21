шапито

Самое точное описание Сбербанка — в одной картинке

Meduza
09:47, 21 февраля 2017

Руководитель Сбербанка Герман Греф известен как один из самых прогрессивных топ-менеджеров в России. В частности, он любит рассуждать про блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и так далее. Однако для простых клиентов Сбербанка все это иногда так и остается словами, потому что с практическими задачами огромный банк иногда справляется не очень.

Из этих двух тезисов и получилась картинка, наиболее полно описывающая ситуацию в крупнейшем банке страны.

Опубликовано Nikita Crezter 20 февраля 2017 г.

Кстати, про Сбербанк

Фото в анонсе: Александр Щепин / Фотобанк Лори

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Фото в анонсе: Александр Щепин / Фотобанк Лори