Руководитель Сбербанка Герман Греф известен как один из самых прогрессивных топ-менеджеров в России. В частности, он любит рассуждать про блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и так далее. Однако для простых клиентов Сбербанка все это иногда так и остается словами, потому что с практическими задачами огромный банк иногда справляется не очень.

Из этих двух тезисов и получилась картинка, наиболее полно описывающая ситуацию в крупнейшем банке страны.