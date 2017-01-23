Греф решил сократить половину работников Сбербанка. Им предложили пойти в «Почту России»

Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов объявил, что компания готова принять к себе сокращаемых сотрудников Сбербанка. Так он прокомментировал намерение главы Сбербанка Германа Грефа сократить персонал в рамках цифровой трансформации.

По словам Страшнова, бывшие сотрудники «без работы не останутся», так как они прошли «серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны».

Сейчас в штате Сбербанка числятся около 330 тысяч человек, а в «Почте России» — около 350 тысяч.