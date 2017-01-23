Греф решил сократить половину работников Сбербанка. Им предложили пойти в «Почту России»
Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов объявил, что компания готова принять к себе сокращаемых сотрудников Сбербанка. Так он прокомментировал намерение главы Сбербанка Германа Грефа сократить персонал в рамках цифровой трансформации.
По словам Страшнова, бывшие сотрудники «без работы не останутся», так как они прошли «серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны».
Сейчас в штате Сбербанка числятся около 330 тысяч человек, а в «Почте России» — около 350 тысяч.
«Прежде всего хочу заверить, что сокращаемые сотрудники Сбербанка без работы не останутся. „Почта России“ всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны», — заявил Страшнов.