шапито
Instagram дважды удалил стихотворение Шнурова про Исаакий. А затем восстановил оба ролика
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров 17 февраля опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он читает стихотворение про передачу Исаакиевского собора под управление РПЦ.
На следующий день ролик был удален. После этого Шнуров выложил еще одну копию, отметив, что предыдущая была удалена из-за жалоб пользователей. Но и она позже оказалась удалена.
Осторожно: видео содержит ненормативную лексику.
После этого в инстаграме начался флешмоб в поддержку Шнурова: Ксения Собчак зачитала на камеру стихотворение музыканта и призвала других сделать то же самое.
Днем 21 февраля оба удаленных ролика вернулись в аккаунт Шнурова — со всеми комментариями и верными датами публикации.