«Понаедут козлы-ротозеи»: Ксения Собчак и другие пользователи инстаграма читают стихотворение Шнурова про Исаакий

Сергей Шнуров 17 февраля опубликовал в инстаграме видео, на котором он читает собственное стихотворение о шумихе вокруг передачи Исаакиевского музея под управление РПЦ.

За выходные ролик дважды пропадал из аккаунта музыканта — Шнуров утверждал, что Instagram удалял видео из-за массовых жалоб. В итоге лидер «Ленинграда» загрузил пустой снимок с комментарием: «Здесь была публикация стишка, а теперь ее нет. Спасибо вам, добрые люди».

Вместе с тем, поддержать Шнурова решила Ксения Собчак — она выложила ролик, на котором читает все то же стихотворение. Вслед за Собчак про Исаакий стали читать и другие пользователи инстаграма. Вот что из этого получилось: