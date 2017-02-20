Как выгнать крысу из дома. Пособие от студенток из Пенсильвании

Студентки Университета Дюкейн (штат Пенсильвания) обнаружили в своем доме крысу. И решили избавиться от нее необычным, но весьма гуманным способом: девушки заделали ход, по которому крыса забралась в дом, загнали ее в угол душевой кабины, а затем швабрами выгнали на улицу. На всю операцию у студенток ушло меньше десяти секунд.

We came up with this ridiculous plan to get this rat out of our house and IT ACTUALLY WORKED!!!! BYE BITCH pic.twitter.com/c5qW76mzP8 — Jody Mackin (@jodeball4REALZ) February 17, 2017

Как рассказала одна из студенток Джоди Маккин, она и ее соседки были ужасно напуганы. Девушки живут вместе почти два года и, по словам Маккин, в прошлом году уже выгоняли большую крысу.