шапито

Кто-то решил есть по фотографии Джейсона Сигела каждый день

Meduza
10:37, 17 февраля 2017

Пользователь ютьюба Dog Shit объявил, что будет есть по фотографии актера Джейсона Сигела каждый день. До тех пор, пока Сигел не съест его фотографию.

Автор странной акции пока снял одно видео — на нем он действительно ест фотографию Сигела. Он также указал, какое фото должен съесть актер. Вот это.

I Eat a Picture of Jason Segel Everyday Until He Eats A Picture of Me. Day 1
Dog Shit

Отреагирует ли Сигел, неясно. Пользователи Reddit считают, что актер не должен выполнять требование «террориста», а также полагают, что автор видео может подорвать свое здоровье из-за этой акции.

Comment from discussion I Eat a Picture of Jason Segel Everyday Until He Eats A Picture of Me. Day 1.
«Вот почему мы не ведем переговоров с террористами»
Comment from discussion I Eat a Picture of Jason Segel Everyday Until He Eats A Picture of Me. Day 1.
«Представьте, что этот парень может умереть от рака желудка или чего-нибудь такого из-за того, что он съел слишком много чернил. Очень неловкая смерть»
Comment from discussion I Eat a Picture of Jason Segel Everyday Until He Eats A Picture of Me. Day 1.
«Я показал это маме, а она сказала, что я „гребаный идиот, который смотрит эту чушь“, и что я должен найти работу. Спасибо, чувак!»

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