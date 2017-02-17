Кто-то решил есть по фотографии Джейсона Сигела каждый день

Пользователь ютьюба Dog Shit объявил, что будет есть по фотографии актера Джейсона Сигела каждый день. До тех пор, пока Сигел не съест его фотографию.

Автор странной акции пока снял одно видео — на нем он действительно ест фотографию Сигела. Он также указал, какое фото должен съесть актер. Вот это.

I Eat a Picture of Jason Segel Everyday Until He Eats A Picture of Me. Day 1 Dog Shit

Отреагирует ли Сигел, неясно. Пользователи Reddit считают, что актер не должен выполнять требование «террориста», а также полагают, что автор видео может подорвать свое здоровье из-за этой акции.