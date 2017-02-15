Зеки носят Пузырику рыбу из столовой Почему на зоне любят котов. Рассказ Алексея Полиховича

Осужденный по «болотному делу» Алексей Полихович рассказал на Barking News , какое место кошки занимают в тюремной иерархии — и почему заключенные не любят собак. «Медуза» пересказывает статью Полиховича.

Когда заключенного везут по этапу, на него постоянно кричат сотрудники ФСИН. Но кричат они для устрашения; делают это лениво, для галочки. А вот собаки, охраняющие тот же этап, лают искренне и норовят покусать зека. Особенно овчарки — ротвейлеры ведут себя спокойно, они внушают страх своим видом.

Заключенные не любят собак, они видят в них все то, что ненавидят в людях с погонами — «охраняют и следят, подчиняются и выполняют приказы». А вот кошка — «животное вора». К ним отношение трепетное.

Иногда в СИЗО приходится передавать кошек из одной камеры в другую — например, если бывший хозяин уехал на этап или родились котята. Для этого зеки пользуются «дорогами»: средством связи, представляющим собой свитую из простыней веревку с носком для вещей, которую перекидывают из окна в окно.

Обычно по «дорогам» передают телефоны, сигареты или чай, но когда дело доходит до кота, приходится быть особенно осторожными. Жильцов всех транзитных камер, передающих «товар» до точки назначения, предупреждают: на этот раз передается Кот. С большой буквы.

В колониях коты живут раздольно — в той, в которой отбывал наказание Полихович, их было около пятидесяти. Если животные начинали драться или спариваться, вокруг них тут же собиралась толпа. Как рассказывает Полихович, есть среди зоновских кошек и свои опытные «смотрящие» — а самого матерого, серого кота Пузырика, называют . Его заключенные уважают и приносят рыбу из столовой.

В колонии жил националист Максим, который сидел за убийство человека. В коробке под нарами он держал собственного черно-белого кота. Максим связал ему шапочку — в ней кот сидел, когда хозяин понес его с собой на мороз. Освобождаться.