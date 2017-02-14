Житель Карелии угнал экскаватор, чтобы перевезти вещи в новую квартиру

В январе житель карельского поселка Чална обнаружил, что экскаватор, который он оставил на ночь во дворе дома, угнали. Мужчина обратился к полицейским. Через несколько дней они нашли экскаватор на окраине поселка в кювете.

14 февраля сотрудники полиции обнаружили и угонщика. Им оказался 18-летний местный житель. Молодой человек объяснил, что угнал экскаватор, чтобы перевезти вещи из старой квартиры на новую, но не справился с управлением и свалился в кювет.