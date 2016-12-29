Ворона украла у эстонца паспорт. Прямо на российской границе!

Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии во время прохождения российской границы в Ивангороде Ленинградской области.

Как сообщили представители Северо-Западного таможенного управления, птица вырвала документ из рук эстонца и улетела. Сотрудники таможни попытались поймать ворону при помощи собак, но не смогли обнаружить птицу.

Паспорт обнаружили через несколько дней. Ворона вырвала из него одну страницу и бросила недалеко от таможенного пункта.

Фото в анонсе: Susan & Allan Parker / Alamy / Vida Press