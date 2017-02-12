Для хейтеров, умников и одного человека Шесть очень странных сервисов для знакомств

В начале февраля британец Шед Симов выпустил персональное приложение для знакомств: в нем нет ни одного мужчины, кроме самого Симова. Одновременно запустилось приложение комика Брендана Альпера для знакомств на почве ненависти. «Медуза» рассказывает об этих и других странных сервисах, которые подойдут каждому (и никакого Tinder!).

Shinder

Британский дизайнер и писатель Шед Симов разработал для себя персональный аналог Tinder. В дейтинг-приложение Shinder нет ни одного представителя мужского пола, кроме самого Симова. Таким образом 45-летний мужчина планирует найти пару на день Святого Валентина.

Hater

О приложении для знакомств на почве ненависти мы уже писали. Hater — проект комика Брендана Альпера, который изначально задумывался как шутка. 8 февраля приложение запустилось. Его интерфейс похож на Tinder, только свайпать нужно не потенциальных кандидатов на свидание, а предметы, темы и явления, выбирая те, которые вам нравятся и не нравятся. Пока создатели приложения предлагают выбирать из двух тысяч объектов ненависти — от Дональда Трампа до медленных пешеходов и вейперов. Альпер обещает, что в дальнейшем пользователи смогут самостоятельно рассказывать о том, что они на дух не переносят.

Sapio

Sapio — приложение для саписексуалов, которых возбуждают только очень умные люди. На первый взгляд Sapio ничем не отличается от других дейтинг-приложений (претенциозная концепция не в счет). Однако в нем есть довольно полезная функция: пользователь может выбрать несколько вопросов из 300 предложенных, ответить на них в свободной форме — и показывать эту анкету другим пользователям. Вопросы, например, такие: «Первая вещь, которую вы сделаете, если выиграете в лотерею?» или «Если вы не любите… мы не сможем встречаться».

Twindog

Twindog — приложение для собак и их хозяев. Оно очень простое и понятное: можно выбрать компанию для своего питомца или только для себя. В первом случае вы загружаете фотографию своего песика, во втором — вашу совместную. Не знаем, как обстоят дела с романтической составляющей, но приложение, как минимум, поможет найти компаньонов для прогулок с собакой.

Sudy

Невероятно меркантильное приложение для поиска богатого покровителя. Пользователи, ищущие спонсора, доказывают, что их фотографии — не фейк; спонсоры указывают размер своего дохода.

Dine

Dine выбирает партнера исходя из ресторанов и баров, которые нравятся пользователю. Создатели Dine призывают сразу идти на свидание, а не переписываться в течение двух недель. Теоретически работает это так: вы отправляете запрос пользователю, который каждую субботу выпивает в том же баре, что и вы, списываетесь и идете в этот бар вместе.

скриншот: https://itunes.apple.com/us/app/dine-dating-guarantees-first/id964735828?mt=8

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Сеть ресторанов Pizza Express решила проверить, понравятся ли друг другу люди, предпочитающие одну и ту же пиццу, и устроила серию свиданий в своих заведениях. Исследование провалилось и ни к чему не привело: одни любители пепперони договаривались о второй встрече, а другие уходили после пяти минут беседы о пицце.