Hater: приложение для знакомств на почве ненависти

Комик и бывший сотрудник «Голдман Сакс» Брендан Альпер объявил о запуске приложения для знакомств Hater, которое подбирает пару, основываясь на том, что люди ненавидят. Приложение начнет работать 8 февраля.

When the clock strikes twelve, make sure you're in the arms of the one you love... A photo posted by Hater (@lovethroughhate) on Dec 31, 2016 at 11:24am PST

Интерфейс Hater похож на Tinder. Пользователю предлагается свайпать влево, вправо, вниз и вверх. Но вместо потенциальной пары нужно оценивать явления, темы и предметы.

По словам Альпера, в приложении уже более 2 тысяч различных тем, в том числе Дональд Трамп, Тейлор Свифт, походы и безглютеновые продукты. В дальнейшем пользователи смогут сами указывать, что они ненавидят.

После того, как пользователь определился с тем, что он не любит, приложение показывает людей, которые находятся поблизости и ненавидят то же самое.