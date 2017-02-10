Хомяку готовят ужин в кукольном домике: клип Кэти Перри и внука Боба Марли

В клипе хомяку, живущему в кукольном домике, готовят ужин: чья-то рука достает из холодильника продукты, нарезает их и варит на миниатюрной плите.

Кэти Перри — американская поп-певица. С 2001 года Перри выпустила четыре альбома. Певица 13 раз номинировалась на «Грэмми» и 5 раз выигрывала MTV Video Music Awards.