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Хомяку готовят ужин в кукольном домике: клип Кэти Перри и внука Боба Марли

Meduza
15:01, 10 февраля 2017

Кэти Перри выпустила клип на песню «Chained To The Rhythm». В записи песни принял участие Скип Марли, внук Боба Марли.

В клипе хомяку, живущему в кукольном домике, готовят ужин: чья-то рука достает из холодильника продукты, нарезает их и варит на миниатюрной плите.

Katy Perry — Chained To The Rhythm (Lyric Video) ft. Skip Marley
KatyPerryVEVO
Кэти Перри — американская поп-певица. С 2001 года Перри выпустила четыре альбома. Певица 13 раз номинировалась на «Грэмми» и 5 раз выигрывала MTV Video Music Awards.

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