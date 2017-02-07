Скейтбордистки в сари: Wild Beasts выпустили клип на песню «Alpha Female»

Британские инди-рокеры Wild Beasts выпустили видео на песню «Alpha Female», в котором снялась первая профессиональная скейтбордистка Индии Атита Вергиз и коллектив Girl Skate India.

Wild Beasts — Alpha Female (Official Video) WildBeastsVEVO

По словам режиссера клипа Саши Рэйнбоу, в таких странах, как Индия, Афганистан и Камбоджа, скейтбординг не считается исключительно мужским спортом и помогает девушкам стать увереннее.

«Из-за политической обстановки на Западе и атмосферы нетерпимости и сексизма по всем мире я решила снять видео с теми, кто не боятся быть самими собой», — рассказала Рэйнбоу.

Клип снимался в городе Бангалор.