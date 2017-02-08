«Лысый из Brazzers» пообещал сняться в роли российского судьи после блокировки сайта

Роскомнадзор 7 февраля начал блокировку сайта канадской студии Brazzers, снимающей и продающей порнофильмы. Решение о запрете сайта вынес в октябре 2016 года Большеглушицкий районный суд Самарской области.

Порноактер Джонни Синс, которого в России прозвали «лысым из Brazzers», выступил против блокировки. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Синс попросил фанатов подписать петицию на Change.org, призывающую Bol-she-glu-shit-skiy суд и судью Нину Сашнину разблокировать сайт.

Актер заявил, что если петиция наберет 100 тысяч голосов, в одном из следующих фильмов он сыграет российского судью. На момент написания заметки под петицией подписалось чуть больше пяти тысяч пользователей.