Роскомнадзор заблокировал доступ к порносайту Brazzers

Роскомнадзор ограничил доступ к канадском порносайту Brazzers. По данным из единого реестра запрещенных сайтов , доступ к http://www.brazzers.com ограничен по решению 2-1488/2016 Большеглушицкого районного суда Самарской области, принятому в октябре.

Компания Brazzers занимается производством порноконтента. Доступ к видео на ее сайте осуществляется по подписке

Ранее в России были заблокированы несколько крупнейших порносайтов, в том числе PornHub и xHamster.