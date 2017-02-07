Роскомнадзор заблокировал доступ к порносайту Brazzers

Роскомнадзор
09:35, 7 февраля 2017
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Роскомнадзор ограничил доступ к канадском порносайту Brazzers. По данным из единого реестра запрещенных сайтов, доступ к http://www.brazzers.com ограничен по решению 2-1488/2016 Большеглушицкого районного суда Самарской области, принятому в октябре.

Компания Brazzers занимается производством порноконтента. Доступ к видео на ее сайте осуществляется по подписке
Ранее в России были заблокированы несколько крупнейших порносайтов, в том числе PornHub и xHamster. 

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