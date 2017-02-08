Чем лечить ячмень? Шесть десятков разных способов из интернета

В России спорят о гомеопатии. Российская академия наук назвала гомеопатию лженаукой, но многие пишут: а мне гомеопатия помогает.

По мотивам споров в интернете писательница и телеведущая Татьяна Толстая написала в фейсбуке пост о науке и лженауке. Первую она сравнила со школьницей-отличницей, тогда как лженауку назвала «неуправляемой и бессовестной двоечницей».

Толстая также напомнила про свой пост в ЖЖ о лечении ячменя на глазу, написанный еще в 2009 году. И это гениальный пост.

В нем перечисляются все советы по лечению ячменя, на которые Толстая наткнулась в интернете. Там шесть десятков средств! Вот часть из них — с комментариями Татьяны Толстой:

Пижма, календула, алоэ, лавровый лист, трава льнянки (кто ее видел?), чеснок, листья сирени.

Ципромед, левомицетин, сульфаниламиды, анабиотики.

УВЧ.

Хирургия.

Пивные дрожжи.

Вареное яйцо (приложить к глазу теплое яйцо, после процедуры яйцо непременно выкинуть! если пожадничаете и съедите — не пройдет!)

Приложить запеченную луковицу.

Крепкий настой (?!) поваренной соли.

Мед.

Приложить кусок теста.

Борная кислота.

Зеленка.

Йод.

Печеная картошка.

Почки березы.

Закрутить восьмеркой шелковую нитку и обматывать пальцы руки, противоположной тому глазу, на котором вскочил ячмень. Мотать на средний палец и безымянный.

Смазать глаз «голодной» слюной.

Ватные диски пропитать крепкой чайной заваркой. Прикладывать.

Больным глазом посмотреть в пустую стеклянную бутылку и три раза сказать: «Бутылка, бутылка, где твое дно?» Помогает на ранних стадиях развития ячменя.

Провести по глазу золотым кольцом.

Нагреть утюгом носовой платок и приложить платок к глазу.

Внезапно подбежать к больному и сунуть ему в лицо кукиш со словами: «На тебе, на тебе, на тебе!»

Показать кукиши обеими руками, и непременно внезапно.

Плюнуть в глаз больному.

Фурацилин.

Тетрациклин.

Лактобактерин.

Водка.