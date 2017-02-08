Чем лечить ячмень? Шесть десятков разных способов из интернета
В России спорят о гомеопатии. Российская академия наук назвала гомеопатию лженаукой, но многие пишут: а мне гомеопатия помогает.
По мотивам споров в интернете писательница и телеведущая Татьяна Толстая написала в фейсбуке пост о науке и лженауке. Первую она сравнила со школьницей-отличницей, тогда как лженауку назвала «неуправляемой и бессовестной двоечницей».
Толстая также напомнила про свой пост в ЖЖ о лечении ячменя на глазу, написанный еще в 2009 году. И это гениальный пост.
В нем перечисляются все советы по лечению ячменя, на которые Толстая наткнулась в интернете. Там шесть десятков средств! Вот часть из них — с комментариями Татьяны Толстой:
Пижма, календула, алоэ, лавровый лист, трава льнянки (кто ее видел?), чеснок, листья сирени.
Ципромед, левомицетин, сульфаниламиды, анабиотики.
УВЧ.
Хирургия.
Пивные дрожжи.
Вареное яйцо (приложить к глазу теплое яйцо, после процедуры яйцо непременно выкинуть! если пожадничаете и съедите — не пройдет!)
Приложить запеченную луковицу.
Крепкий настой (?!) поваренной соли.
Мед.
Приложить кусок теста.
Борная кислота.
Зеленка.
Йод.
Печеная картошка.
Почки березы.
Закрутить восьмеркой шелковую нитку и обматывать пальцы руки, противоположной тому глазу, на котором вскочил ячмень. Мотать на средний палец и безымянный.
Смазать глаз «голодной» слюной.
Ватные диски пропитать крепкой чайной заваркой. Прикладывать.
Больным глазом посмотреть в пустую стеклянную бутылку и три раза сказать: «Бутылка, бутылка, где твое дно?» Помогает на ранних стадиях развития ячменя.
Провести по глазу золотым кольцом.
Нагреть утюгом носовой платок и приложить платок к глазу.
Внезапно подбежать к больному и сунуть ему в лицо кукиш со словами: «На тебе, на тебе, на тебе!»
Показать кукиши обеими руками, и непременно внезапно.
Плюнуть в глаз больному.
Фурацилин.
Тетрациклин.
Лактобактерин.
Водка.
По-моему, само это разнообразие способов лечения говорит о том, что для избавления от ячменя годится решительно любое плацебо.
Фото в анонсе: Natallia Yurenia / Shutterstock.com