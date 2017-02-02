Житель Астаны за год тысячу раз послушал песню Билана «Тоска»

В Астане живет человек, который послушал за год песню Димы Билана «Тоска» 1004 раза. Об этом сообщается в исследовании «Яндекс.Музыки», поступившем в редакцию «Медузы».

Дима Билан.Тоска. BILAN. TOSKA. Lonely Tina Wolk

Ко Дню сурка компания изучила, какие песни чаще всего ставили на репит с начала 2016-го по 1 февраля 2017 года. Рекордсменом оказался москвич Павел Пермяков, который прослушал песню «Ленинграда» «В Питере — пить» 1186 раз.

«Яндекс» нашел Пермякова и спросил, почему он столько слушает «Ленинград». «Шнур идеально подметил особенности географии нашей страны», — объяснил он.

В рейтинг преданных слушателей также попали житель Санкт-Петербурга, включивший за год релаксирующую мелодию шума моря 1066 раз, и пользователь из Саратовской области, 666 раз послушавший трек Gyptian «Hold Yuh».

В Приморском крае кто-то послушал «Винни-Пух и все-все-все» 516 раз, а в Пермском крае 635 раз за год включили «Мне нравится, что вы больны не мной». Житель Северной Осетии послушал «Женщина, я не танцую» A-Dessa 461 раз.