iPhone 7 весь день пролежал на дне ледяной реки: эксперимент якутских журналистов
Якутский рыбак 20 января выронил айфон, и тот угодил в лунку. iPhone 7 Plus пролежал на дне 13 часов, пока его не вытащил друг рыбака, водолаз Федор. Айфон даже не выключился, заряд уменьшился с 35 до 19 процентов.
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#купель#iphone7#iphone7plus#Тест# сегодня позвонил друг попросил помочь достать со дна новенький IPhone 7+. Так вышло что во время ночной рыбалки он уронил нечаянно в лунку свой новенький IPhone 7+ телефон пролежал на дне реки 13 часов с 35 % зарядом батареи когда достал его, заряд батареи был 19 % , несмотря на то что температура воды была + 4 градуса. Ну и в завершение спасательной операции, я окунулся три раза так сказать смыл грехи😂👍🏻.
Якутское издание Ykt.Ru решило проверить, правда ли iPhone 7 может без последствий пролежать 13 часов на дне реки. Журналисты прорубили лунку в полутораметровом льду Лены и опустили айфон на глубину 2,5 метра. Телефон обернули сетками и привязали к сантиметровой ленте. Для эксперимента на айфоне оставили только 35 процентов зарядки.
Когда пришло время доставать айфон, журналисты обнаружили, что лунку затянуло, и лента вмерзла в лед. Они чуть не потеряли телефон в реке, но все же достали: он был включен; заряд батареи составлял 25 процентов.
Не обошлось и без мистики — в течение всего дня, находясь под водой на глубине 2,5 метра, смартфон периодически звонил на различные номера, в том числе зарубежные, а также принимал звонки.