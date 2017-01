iPhone 7 весь день пролежал на дне ледяной реки: эксперимент якутских журналистов

#купель#iphone7#iphone7plus#Тест# сегодня позвонил друг попросил помочь достать со дна новенький IPhone 7+. Так вышло что во время ночной рыбалки он уронил нечаянно в лунку свой новенький IPhone 7+ телефон пролежал на дне реки 13 часов с 35 % зарядом батареи когда достал его, заряд батареи был 19 % , несмотря на то что температура воды была + 4 градуса. Ну и в завершение спасательной операции, я окунулся три раза так сказать смыл грехи😂👍🏻.

