iPhone 7 весь день пролежал на дне ледяной реки: эксперимент якутских журналистов

Якутский рыбак 20 января выронил айфон, и тот угодил в лунку. iPhone 7 Plus пролежал на дне 13 часов, пока его не вытащил друг рыбака, водолаз Федор. Айфон даже не выключился, заряд уменьшился с 35 до 19 процентов.

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Якутское издание Ykt.Ru решило проверить, правда ли iPhone 7 может без последствий пролежать 13 часов на дне реки. Журналисты прорубили лунку в полутораметровом льду Лены и опустили айфон на глубину 2,5 метра. Телефон обернули сетками и привязали к сантиметровой ленте. Для эксперимента на айфоне оставили только 35 процентов зарядки.

Эксперимент с утоплением iPhone 7 в реке Лена (часть 1) News.Ykt.Ru

Когда пришло время доставать айфон, журналисты обнаружили, что лунку затянуло, и лента вмерзла в лед. Они чуть не потеряли телефон в реке, но все же достали: он был включен; заряд батареи составлял 25 процентов.