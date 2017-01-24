шапито

У морской свинки случился экзистенциальный кризис

Meduza
12:42, 24 января 2017

Морская свинка Лили Энн должна была есть болгарский перец, тогда как ее подруга Пиа жевала брокколи. Но, кажется, Лили Энн задумалась о судьбе мира и совсем забыла о еде.

«Когда наступило утро понедельника, и ты задумался, когда твоя жизнь свернула не туда»
Lovecraft Productions

В оригинальном видео не звучит песня «The Sounds of Silence», но оно тоже довольно экзистенциально: Лили Энн не реагирует, даже когда Пиа начинает тереться об нее. Владелица морских свинок Николь Макинтош отмечает, что это классическое состояние Лили Энн.

Pia and Lily Anne

Classic Lily Anne expression!

Опубликовано Bivoir Cavies 21 января 2017 г.

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