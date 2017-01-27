GQ сделал из Трампа приятного человека (но только внешне)

Журнал GQ опубликовал видео, в котором показывает, как сделать из президента США Дональда Трампа настоящего джентльмена.

Donald Trump Gets a Presidential Makeover We gave Donald J. Trump a presidential makeover—because somebody has to. Опубликовано GQ 26 января 2017 г.

GQ предлагает президенту поменять «монструозный» красный галстук на узкий коричневый, а также посетить одну из сотен парикмахерских в Вашингтоне, где ему сделают классическую стрижку.

Авторы видео отмечают, что внешне президента еще можно сделать приятным человеком, но изменить его мизогинические, расистские, исламофобские взгляды и плохие твиты они не в силах.