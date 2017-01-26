Стрелки Часов Судного дня передвинули на 30 секунд вперед из-за Трампа

Стрелки Часов Судного дня, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, передвинуты на 30 секунд вперед. Теперь они показывают 23:57:30.

Часы Судного дня — проект сотрудников журнала Bulletin of Atomic Scientists. На их решение передвинуть стрелки повлияли заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и климатических изменениях, а также рост националистических настроений в мире.

Трамп перед вступлением в должность заявил, что США должны усилить свой ядерный арсенал. Новый президент США также известен как противник концепции глобального потепления. В 2012 году он заявил, что эту теорию придумали китайцы, чтобы лишить американскую промышленность конкурентоспособности.