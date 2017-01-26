Маленький альпинист балансирует на пятиметровой башне из ящиков

Пользователь ютьюба под ником SB опубликовал видео, на котором его племянник, занимающийся альпинизмом, балансирует на башне из 19 ящиков из-под молока.

Milk crate challenge SB

Когда альпинист пытается поставить еще один ящик, башня рушится. При этом на мальчике надето альпинистское снаряжение, прикрепленное к крюку в потолке. Под видео SB указал, что высота башни — 16 футов (около пяти метров).

Milkcrate Challenge — соревнование, в котором спортсмены выстраивают под собой башню из ящиков и балансируют на ней.