шапито

Маленький альпинист балансирует на пятиметровой башне из ящиков

Meduza
10:05, 26 января 2017

Пользователь ютьюба под ником SB опубликовал видео, на котором его племянник, занимающийся альпинизмом, балансирует на башне из 19 ящиков из-под молока.

Milk crate challenge
SB

Когда альпинист пытается поставить еще один ящик, башня рушится. При этом на мальчике надето альпинистское снаряжение, прикрепленное к крюку в потолке. Под видео SB указал, что высота башни — 16 футов (около пяти метров).

Milkcrate Challenge — соревнование, в котором спортсмены выстраивают под собой башню из ящиков и балансируют на ней.

Jordan does the milkcrate challenge
robert Brown

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